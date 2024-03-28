Владимир Зеленский в интервью американским журналистам рассказал, что Путин полон решимости вернуть бывшему Советскому Союзу его имперскую славу и его географические границы.
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По словам Зеленского, Путин считает Украину спутником России. Такая же судьба может постичь Казахстан, страны Балтии, Польшу и по крайней мере половину Германии.
Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов, должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО,
– подчеркнул Зеленский.
Путин чувствует скрытую обиду из-за краха мира, существовавшего до "холодной войны" и никогда не простит 80-е годы и конец 90-х.
В то же время Зеленский убежден, что миру не нужно пытаться изменить мнение кремлевского диктатора, а вместо этого нужно заменять самого Путина.
Зеленский заявил, что Украина не готова к еще одному наступлению России
- Президент в интервью в очередной раз подчеркнул, что Украина остро нуждается в вооружении, чтобы противостоять российской агрессии. Вместе с тем во время общения с журналистом глава государства заявил о приближении российского наступления. Владимир Зеленский сказал, что его стоит ожидать в конце весны – начале лета.
- Глава государства отметил, что нашей армии не хватает снарядов, артиллерийских боеприпасов и прочего. Он добавил, что украинским военным до сих пор удается сдерживать российских оккупантов. Но они не будут иметь возможности противостоять другому большому российскому наступлению, которое ожидается в ближайшие месяцы.
- В этом же интервью журналист рассказал, что вместе с Владимиром Зеленским присутствовал во время инспектировании оборонительных фортификаций в Сумской области. Они расположены в 24 километрах от границы с Россией.
- Накануне в разведке Великобритании отметили, что ВСУ ускорили строительство оборонительных позиций сразу на нескольких участках фронта. Речь идет о "зубах дракона", противотанковые рвы, пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции. Это будет иметь влияние на возможность врага вести наступление.