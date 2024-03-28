Владимир Зеленский в интервью американским журналистам рассказал, что Путин полон решимости вернуть бывшему Советскому Союзу его имперскую славу и его географические границы.

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По словам Зеленского, Путин считает Украину спутником России. Такая же судьба может постичь Казахстан, страны Балтии, Польшу и по крайней мере половину Германии.

Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов, должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Путин чувствует скрытую обиду из-за краха мира, существовавшего до "холодной войны" и никогда не простит 80-е годы и конец 90-х.

В то же время Зеленский убежден, что миру не нужно пытаться изменить мнение кремлевского диктатора, а вместо этого нужно заменять самого Путина.

Зеленский заявил, что Украина не готова к еще одному наступлению России