Зеленский пожелал доброе утро друзьям и "завистникам". Президент также опубликовал свое фото на фоне тренажеров. Также президент добавил хештег "Здоровая Украина".

Кстати, Байден проведет беседу с Зеленским в четверг, – Белый дом

Зеленский "помолодел"

В сети сравнили это фото Зеленского со фотографией, которой он поделился в ноябре. Тогда политик тоже сфотографировался в спортзале. На его волосах виднелась седина.

Поэтому украинцы заметили существенную разницу, заметив, что президент якобы помолодел за месяц. Всего за несколько часов фото политика собрало 205 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.



Фотографии Зеленского из спортзала / Коллаж 24 канала Фотографии Зеленского из спортзала / Коллаж 24 канала

Седина президента вызвала бурные обсуждения

Когда Зеленский показал фото с якобы сединой, украинцы выразили изумление. Однако стоит заметить, что, возможно, это была только игра света, поскольку перед этим седины у президента на фотографиях не было.

Обратите внимание! Ранее отец Зеленского Александр признал, что его сын за годы президентства сменился. Он согласился, что Владимир действительно " постарел".

Текст поста Владимира Зеленского:

Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует)