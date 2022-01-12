В частности, Зеленский исключил из инвестсовета бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Также этот орган покинул экс-министр экономики Алексей Любченко.

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Кого ввел Зеленский в состав инвестсовета

Среди новых лиц совета, в частности, спикер парламента Руслан Стефанчук. Заместителем секретаря совета стал чиновник из офиса президента Ростислав Шурма. А секретарем совета Зеленский назначил нардепа от "Слуги народа" Галину Янченко.

Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского бизнесмена Левана Варшаломидзе и министра экономики Юлию Свириденко.

Обратите внимание! Национальный инвестиционный совет Украины – это совещательный орган при президенте. Совет разрабатывает предложения по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формированию привлекательного инвестиционного имиджа Украины. При этом учитывается лучшие международные практики.

Последние назначения Зеленского

В ноябре 2021 года Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда Украины. Новые судьи заменили Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Также 13 декабря 2021 года президент назначил украинских послов в нескольких странах. Речь идет о дипломатических представителях на Мальте, в Нидерландах, Сербии, Вьетнаме и Брунее.

Назначал Зеленский также нового начальника контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад. Предшественником Поклада в должности был Александр Руснак.

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