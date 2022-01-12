В частности, Зеленский исключил из инвестсовета бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Также этот орган покинул экс-министр экономики Алексей Любченко.

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Кого ввел Зеленский в состав инвестсовета

Среди новых лиц совета, в частности, спикер парламента Руслан Стефанчук. Заместителем секретаря совета стал чиновник из офиса президента Ростислав Шурма. А секретарем совета Зеленский назначил нардепа от "Слуги народа" Галину Янченко.

Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского бизнесмена Левана Варшаломидзе и министра экономики Юлию Свириденко.

Последние назначения Зеленского

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