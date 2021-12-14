Все указы о назначении глава государства подписал 13 декабря.

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Каких послов назначили

В Сербии послом стал Владимир Толкач – бывший глава украинской дипломатической миссии в Кувейте. Накануне с этой должности уволили Александра Александровича.

Послом в Нидерландах назначили Максима Кононенко. Ранее он был советником-посланником посольства Украины во Франции.

Ярослав Мельник будет послом на Мальте. Кроме того, по совместительству он является послом в Италии.

Послом во Вьетнаме теперь будет Александр Гаман.

Посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко назначили послом в Брунее Даруссаламе по совместительству.

Предыдущие дипломатические назначения Зеленского

В октябре президент тоже провел существенные ротации в дипломатическом корпусе. Он назначил послов в африканских странах.