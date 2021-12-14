Все указы о назначении глава государства подписал 13 декабря.

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Каких послов назначили

  • В Сербии послом стал Владимир Толкач – бывший глава украинской дипломатической миссии в Кувейте. Накануне с этой должности уволили Александра Александровича.
  • Послом в Нидерландах назначили Максима Кононенко. Ранее он был советником-посланником посольства Украины во Франции.
  • Ярослав Мельник будет послом на Мальте. Кроме того, по совместительству он является послом в Италии.
  • Послом во Вьетнаме теперь будет Александр Гаман.
  • Посла Украины в Сингапуре Екатерину Зеленко назначили послом в Брунее Даруссаламе по совместительству.

Предыдущие дипломатические назначения Зеленского

В октябре президент тоже провел существенные ротации в дипломатическом корпусе. Он назначил послов в африканских странах.

  • Андрей Праведник – посол в Республике Кения назначен также послом в Республике Руанда.
  • Валерий Кирдоду – посол в Федеративной Республике Нигерия назначен по совместительству послом в Республике Камерун.
  • Оксана Драмарецкая – госпожа посол в Мексиканских Соединенных Штатах будет возглавлять дипломатические миссии в Республике Панама, в Белизе, республике Гватемала и Республике Коста-Рика.