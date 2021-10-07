Кроме того, президент уволил пятерых украинских послов. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.
Интересно У Зеленского не могут найти кандидатов в министры, – СМИ
Новые назначения
Что интересно, послами в шести странах Африки и Северной Америки станут дипломаты, которые уже работают послами. Теперь они будут работать по совместительству в нескольких странах одновременно:
- Андрей Праведник – посол в Республике Кения предназначен также послом в Республике Руанда.
- Валерий Кирдоду – посол в Федеративной Республике Нигерия назначен по совместительству послом в Республике Камерун.
- Оксана Драмарецкая – госпожа посол в Мексиканских Соединенных Штатах будет возглавлять дипломатические миссии в Республике Панама, в Белизе, Республике Гватемала и Республике Коста-Рика.
Увольнения от Зеленского:
- Ростислав Троненко – больше не будет послом в Федеративной Республике Бразилия.
- Василий Серватюк – освобожден от должности посла в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан.
- Евгений Микитенко – больше не будет возглавлять дипмиссию в Арабской Республике Египет.
- Владимир Яценковский – уволен с посла в Литовской Республике.
- Иван Кулебы – перестал работать послом в Республике Армения.