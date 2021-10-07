Кроме того, президент уволил пятерых украинских послов. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.

Интересно У Зеленского не могут найти кандидатов в министры, – СМИ

Новые назначения

Что интересно, послами в шести странах Африки и Северной Америки станут дипломаты, которые уже работают послами. Теперь они будут работать по совместительству в нескольких странах одновременно:

Андрей Праведник – посол в Республике Кения предназначен также послом в Республике Руанда .

предназначен также послом в . Валерий Кирдоду – посол в Федеративной Республике Нигерия назначен по совместительству послом в Республике Камерун .

назначен по совместительству послом в . Оксана Драмарецкая – госпожа посол в Мексиканских Соединенных Штатах будет возглавлять дипломатические миссии в Республике Панама, в Белизе, Республике Гватемала и Республике Коста-Рика.

Увольнения от Зеленского: