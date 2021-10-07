Крім того, президент звільнив п'ятьох українських послів. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента.
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Нові призначення
Що цікаво, послами в шести країнах Африки й Північної Америки стануть дипломати, які вже працюють послами. Тепер вони працюватимуть за сумісництвом у кількох країнах одночасно:
- Андрій Праведник – посол у Республіці Кенія призначений також послом у Республіці Руанда.
- Валерій Кірдоду – посол у Федеративній Республіці Нігерія призначений за сумісництвом послом у Республіці Камерун.
- Оксана Драмарецька – пані посол у Мексиканських Сполучених Штатах очолюватиме дипломатичні місії в Республіці Панама, у Белізі, Республіці Гватемала й Республіці Коста-Рика.
Звільнення від Зеленського:
- Ростислав Троненко – більше не буде послом у Федеративній Республіці Бразилія.
- Василь Серватюк – звільнений з посади посла в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан.
- Євген Микитенко – більше не очолюватиме дипмісію в Арабській Республіці Єгипет.
- Володимир Яценківський – звільнений з посла в Литовській Республіці.
- Іван Кулеби – перестав працювати послом у Республіці Вірменія.