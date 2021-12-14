Усі укази про призначення глава держави підписав 13 грудня.
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Яких послів призначили
- У Сербії послом став Володимир Толкач – колишній очільник української дипломатичної місії у Кувейті. Напередодні з цієї посади звільнили Олександра Александровича.
- Послом у Нідерландах призначили Максима Кононенка. Раніше він був радником-посланником посольства України у Франції.
- Ярослав Мельник буде послом на Мальті. Крім того, за сумісництвом він є послом в Італії.
- Послом у В'єтнамі тепер буде Олександр Гаман.
- Посла України в Сингапурі Катерину Зеленко призначили послом в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.
Попередні дипломатичні призначення Зеленського
У жовтні президент теж провів суттєві ротації у дипломатичному корпусі. Він призначив послів в африканських країнах.
- Андрій Праведник – посол у Республіці Кенія призначений також послом у Республіці Руанда.
- Валерій Кірдоду – посол у Федеративній Республіці Нігерія призначений за сумісництвом послом у Республіці Камерун.
- Оксана Драмарецька – пані посол у Мексиканських Сполучених Штатах очолюватиме дипломатичні місії в Республіці Панама, у Белізі, Республіці Гватемала й Республіці Коста-Рика.