Усі укази про призначення глава держави підписав 13 грудня.

Читайте також Без Росії: Зеленський у Брюсселі може провести нормандську зустріч

Яких послів призначили

У Сербії послом став Володимир Толкач – колишній очільник української дипломатичної місії у Кувейті. Напередодні з цієї посади звільнили Олександра Александровича.

Послом у Нідерландах призначили Максима Кононенка. Раніше він був радником-посланником посольства України у Франції.

Ярослав Мельник буде послом на Мальті. Крім того, за сумісництвом він є послом в Італії.

Послом у В'єтнамі тепер буде Олександр Гаман.

Посла України в Сингапурі Катерину Зеленко призначили послом в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Попередні дипломатичні призначення Зеленського

У жовтні президент теж провів суттєві ротації у дипломатичному корпусі. Він призначив послів в африканських країнах.