Зокрема, Зеленський виключив із інвестради колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Також цей орган покинув ексміністр економіки Олексій Любченко.

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Кого ввів Зеленський до складу інвестради

Серед нових облич ради, зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук. Заступником секретаря ради став чиновник з Офісу президента Ростислав Шурма. Натомість секретарем ради Зеленський призначив нардепку від "Слуги народу" Галину Янченко.

Також до персонального складу інвестиційної ради президент затвердив грузинського бізнесмена Левана Варшаломідзе та міністерку економіки Юлію Свириденко.