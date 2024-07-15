Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом стало известно из соответствующего указа президента на официальном сайте. Его обнародовали сегодня, 15 июля.

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Зеленский изменил состав Ставки

В понедельник, 15 июля, на сайте президента появился указ №457/2024 об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего.

Согласно документу, Зеленский ввел в состав Ставки недавно назначенных командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Александра Трепака и начальника Управления государственной охраны Алексея Морозова.

Кроме этого, президент сообщил, что вывел из Ставки нескольких человек. В частности, он вывел из состава Ставки Александра Кубракова, Сергея Лупанчука и Сергея Рудя.

Также указано, что указ вступает в силу со дня его опубликования.