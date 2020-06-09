Владимир Зеленский заявил, что в контексте его знаменитого допрезидентского юмора не говорилось о сравнении Украины и шлюхи. Впрочем глава государства уверяет, что если кто-то смог именно так понять тот юмор, значит ему стыдно за это.

Президент в интервью "Украинской правде" заявил, что не хотел делать ошибок или оскорблять кого-то даже в шутку.

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Я никогда не называл Украину проституткой. Если большое количество людей или хотя бы кто-то мог воспринять это как шутку и сравнение Украины с проституткой, то мне очень стыдно. Я не прав,

– сказал Владимир Зеленский.

Он пояснил, что "кварталовцы" тогда шутили про зависимость Украины от международных финансовых систем. Мол, государство должно быть самостоятельным, а не "находиться под чьим-то руководством".

Шутка Зеленского об Украине: коротко

Она была сказана еще в далеком 2016 году Владимиром Зеленским на фестивале в Юрмале, в Латвии. Тогда он еще не говорил про свои политические амбиции.

"Украина напоминает актрису из немецких порнофильмов. То есть она готова принимать в любом количестве и с любой стороны", – сказал тогда будущий президент.

Шутка Зеленского об Украине: смотрите видео