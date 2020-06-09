Володимир Зеленський заявив, що у контексті його знаменитого допрезидентського жарту не мовилося про порівняння України й повії. Втім глава держави запевняє: якщо хтось зміг саме так зрозуміти той жарт, то йому соромно за це.

Президент в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що не хотів робити помилок чи ображати когось навіть у гуморі.

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Я ніколи не називав Україну повією. Якщо велика кількість людей або бодай хтось міг сприйняти це як жарт і порівняння України з повією, то мені дуже соромно. Я не правий,

– сказав Володимир Зеленський.

Він пояснив, що "кварталівці" тоді жартували про залежність України від міжнародних фінансових систем. Мовляв, держава має бути самостійною, а не "перебувати під чиїмось керівництвом".

Жарт Зеленського про Україну: коротко

Він був сказаний ще у далекому 2016 році Володимиром Зеленським на фестивалі в Юрмалі, що в Латвії. Тоді він ще не говорив про свою політичні амбіції.

"Україна нагадує актрису з німецьких порнофільмів. Тобто вона готова приймати в будь-якій кількості й з будь-якого боку", – сказав тоді майбутній президент.

Жарт Зеленського про Україну: дивіться відео