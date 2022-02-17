Зеленский показал видео с катера в историях своего инстаграма. Вместе с ним был секретарь СНБО Алексей Данилов и другие чиновники.

Кстати Радоваться рано, – Зеленский высказался о якобы отводе российских войск

Так, президент опубликовал кадры с катера, над которым развевался украинский флаг. Заметим, что глава государства находится с рабочей поездкой на Донбассе с 16 февраля.

Зеленский на катере направляется в зону ООС, смотрите видео:

Зеленский на Донбассе: что известно

Президент приехал в Донецкую область в День единения 16 февраля. Зеленский обратился к военнослужащим и правоохранителям в Мариуполе, заверив, что с такой армией ничего не страшно.

Политик также прокомментировал угрозу вторжения Москвы. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, но радоваться отводу российских сил пока рано. По словам Зеленского, совместное давление на Россию со стороны международного дипломатического сообщества сработало, но не на все 100%.



Зеленский в Мариуполе / Фото из инстаграма президента

Зеленский побывал и на границе с Беларусью

Перед визитом на Донбасс Зеленский приехал на Ровненщину.

Политик проверил, как проходят учения ВСУ на границе с Беларусью.

В частности, осмотрел оружие, которое Украине предоставили международные партнеры. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin и NLAW, Stinger.

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