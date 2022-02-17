Зеленський показав відео в історіях свого інстаграму. Разом з ним був секретар РНБО Олексій Данілов та інші посадовці.

До речі Радіти рано, – Зеленський висловився про нібито відведення російських військ

Так, президент опублікував кадри з катеру, над яким майорів український прапор. Зауважимо, що глава держави перебуває з робочою поїздкою на Донбасі з 16 лютого.

Зеленський на катері направляється в зону ООС, дивіться відео:

Зеленський на Донбасі: що відомо

Президент приїхав у Донецьку область у День єднання 16 лютого. Зеленський звернувся до військовослужбовців та правоохоронців у Маріуполі, запевнивши, що з такою армією нічого не страшно.

Політик також прокоментував загрозу вторгнення Москви. Він наголосив, що ситуація перебуває під контролем, але радіти через відведення російських сил поки зарано. За словами Зеленського, спільний тиск на Росію зі сторони міжнародної дипломатичної спільноти спрацював, але не на всі 100%.



Зеленський у Маріуполі / Фото з інстаграму президента

Зеленський побував і біля кордону з Білоруссю

Перед візитом на Донбас Зеленський приїхав на Рівненщину.

Політик перевірив, як відбуваються навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю.

Зокрема, оглянув зброю, яку Україні надали міжнародні партнери. Мовиться про протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, Stinger.

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