"Зеленский крутой": в РФ советника губернатора уволили за пост с интервью президента Украины

Советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов в соцсетях опубликовал интервью Владимира Зеленского российским журналистам. Впоследствии его уволили с должности.

Об этом сообщает одно из российских изданий. Кортунов опубликовал сообщение с подписью "Зеленский крутой".

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Однако затем чиновник удалил публикацию. Но это успел заметить депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он и требовал увольнения.

В областной власти заявили, что сегодняшняя ситуация показала известных и профессиональных людей с другой стороны. Кортунов был советником губернатора на общественных началах с 2017 года.

Интервью Зеленского россиянам

Президент Украины 27 марта дал интервью представителям российских оппозиционных изданий, которых Кремль маркирует как "иноагентов". Российская цензура требовала у журналистов отменить публикацию.

Говорится о главном редакторе "Медузы" Иване Колпакове, главном редакторе телеканала "Дождь" Тихоне Дзядко, журналисте Михаиле Зыгаре, который озвучил вопрос от главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова, и специальном корреспонденте "Коммерсанта" Владимире Соловьеве.

Полное интервью Зеленского: смотрите видео