Зеленский лично опроверг очередной фейк о бегстве из страны: фотодоказательства

Оккупанты снова пытались распространять фейки о бегстве украинского руководства из страны. Однако президент Владимир Зеленский и команда Офиса президента находятся на Банковой в Киеве.

Ответные видео с опровержениями очередных фейков глава государства обнародовал на своей официальной странице в инстаграме, передает 24 канал. Он призвал не верить такой лжи, а тем более – создавать ее.

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Очевидно, сторис сняли 11 марта 2022 года, именно тогда, когда глава государства записывал утреннее обращение к украинцам на улице Банковой. Там находится здание Офиса президента, где сейчас работает глава государства и его команда.

Не тратьте время на создание фейков. Я остаюсь в Киеве, на Банковой. До конца. До победы,

– написал Зеленский.

К слову, 9 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский пережил уже более 10 попыток покушения на его жизнь.

Ответ президента на фейки / Фото из инстаграма Зеленского

Зеленский на Банковой / Фото из инстаграма Зеленского

Глава государства опроверг фейки / Фото из инстаграма Зеленского

Ночное обращение Зеленского за 11 – 12 марта: смотрите видео