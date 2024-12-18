Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. В частности, во время встречи обсуждали вопросы мира в Украине.

Смотрите также Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал встречи с рядом лидеров

О чем говорили Зеленский и Макрон

Зеленский провел встречу с Макроном, во время которой обсудили важные вопросы для укрепления позиций Украины в борьбе с российской агрессией. Также он заявил, что их разговор был "продуктивным".

Основной задачей остается усиление возможностей противовоздушной обороны,

– отметил украинский лидер.

Также Зеленский поблагодарил Францию за подготовку бригады для украинской армии, лидеры стран договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду.

"Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и сделают свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", – добавил президент Украины.

Зеленский встретился с Макроном: смотрите видео

Оба лидера подчеркнули важность надежных гарантий для достижения реального мира и продолжили обсуждение инициативы Макрона о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру.

Макрон также проинформировал Зеленского о своей коммуникации с другими партнерами, направленную на реализацию необходимых шагов для достижения мира в Украине.

Как Макрон прокомментировал разговор с Зеленским

Макрон отметил, что перед поездкой в заморский департамент Франции Майотты, который пострадал от наиболее мощного циклона за последнее столетие, он хотел поделиться общей информацией с Зеленским.

"Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну России", – подчеркнул Макрон.