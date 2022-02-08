Зеленский с Макроном договорились про локомотивы поездов и патрульные катера для Украины
Украина и Франция расширили свое сотрудничество. Во время встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном удалось согласовать поставки локомотивов поездов и патрульных катеров для Украины.
Украинский лидер рассказал, что речь идет о поставках 130 локомотивов. Об этом Зеленский рассказал во время совместного брифинга, передает 24 канал.
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Что Франция передаст Украине
По словам Зеленского, Украина получит:
- 130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро;
- 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.
Также реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального перевозчика,
– заметил президент Украины.
Кроме этого, в рамках военно-технического сотрудничества Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской стороной.
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