Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, разговор главы Китая и Украины может состояться после успешных контрнаступательных действий ВСУ.

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Украина должна усилить удар по России

Рамиз Юнус убежден, что для того чтобы Си Цзиньпин снова приехал в Москву или отправил туда кого-то из своих представителей, его собеседник должен получить военно-политический удар.

Ударов на Харьковском, Херсонском направлении было недостаточно, значит надо усиливать удар,

– подчеркнул он.

Американский политолог объяснил, что такая логика ясна и в Вашингтоне, и в Пекине, Европе и даже Москве.

"Любуя необходимость переговоров определяет то или иное положение на поле боя. Сегодня такая ситуация, что ни о каких переговорах не говорится, потому что стороны находятся на разных позициях", – сосредоточил внимание он.

По его мнению, сейчас конфликт нельзя разрешить дипломатично, единственный вариант – сделать это на поле боя.

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Путин будет в нокдауне

Американский политолог рассказал, что в аналогичной ситуации оказался Азербайджан со Второй Карабахской войной. Стороны вели между собой переговоры 26 лет.

"И у вас такая ситуация созрела, нужно, чтобы одна из сторон с правом силы вела переговоры. Азербайджан вел переговоры с правом силы", – подчеркнул он.

По его словам, таким образом удалось сохранить жизнь военным. Поэтому Украине важно получить большой успех. Ситуация с Россией очень похожа на поединок в боксе.

"Чтобы человек сдался, он должен хотя бы несколько раз попасть в нокдаун", – провел аналогию он.

Рамиз Юнус объяснил, что гораздо хуже для главы России Владимира Путина будет уже нокаут, потому что тогда партия точно проиграна.

Он получил два нокдауна на Харьковском и Херсонском направлении. И первый нокдаун, когда пришлось уйти из Киевской, Сумской и Черниговской области,

– заметил он.

По его словам, теперь же по России нужно нанести еще один сильный удар, чтобы она уж точно не встала с колен.

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