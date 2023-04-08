Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. За його словами, розмова очільника Китаю та України може відбутися після успішних контрнаступальних дій ЗСУ.

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Україна має посилити удар по Росії

Раміз Юнус переконаний, що для того, аби Сі Цзіньпін знову приїхав до Москви чи відправив туди когось зі своїх представників, його співрозмовник повинен отримати військово-політичний удар.

Ударів на Харківському, Херсонському напрямку було недостатньо, значить треба посилювати удар,

– наголосив він.

Американський політолог пояснив, що така логіка зрозуміла і в Вашингтоні, і в Пекіні, Європі та навіть Москві.

"Будь-яку необхідність переговорів визначає те чи інше становище на полі бою. Сьогодні така ситуація, що ні про які перемовини не мовиться, тому що сторони перебувають на різних позиціях", – зосередив увагу він.

На його думку, наразі конфлікт не можна вирішити дипломатично, єдиний варіант – зробити це на полі бою.

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Путін буде в нокдауні

Американський політолог розповів, що в аналогічній ситуації опинився Азербайджан із Другою Карабаською війною. Сторони вели між собою перемовини 26 років.

"І у вас така ситуація дозріла б, потрібно, щоб одна зі сторін з правом сили вела перемовини. Азербайджан вів перемовини із правом сили", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб вдалося зберегти життя військовим. Тож Україні важливо здобути великий успіх. Ситуація із Росією дуже нагадує поєдинок в боксі.

"Щоб людина здалася, вона має хоча б декілька разів потрапити в нокдаун", – провів аналогію він.

Раміз Юнус пояснив, що набагато гіршим для очільника Росії Владіміра Путіна буде вже нокаут, бо тоді партія точно програна.

Він отримав два нокдауни на Харківському та Херсонському напрямку. І перший нокдаун, коли довелося піти з Київської, Сумської та Чернігівської області,

– зауважив він.

За його словами, тепер же по Росії потрібно завдати ще одного сильного удару, щоб вона вже точно не встала з колін.

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