Председатель партии "Голос" Кира Рудик считает, что Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду и объявить внеочередные парламентские выборы.

Такое мнение она озвучила в эфире 24 канала и объяснила, что это произойдет, если "слуги народа" не начнут голосовать так, как надо президенту.

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"Я думаю, если ситуация не стабилизируется, ее могут распустить", – заявила Рудик.

По ее словам, роспуск Верховной Рады может состояться не раньше, чем осенью.

"Но я думаю, сейчас у нас осталось 2 рабочие недели, именно пленарные. Я думаю, если в этот момент президент поймет, что уже ситуация вошла в клинч, то он сможет распустить Раду", – рассказала председатель партии "Голос".

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик на 24 канале: