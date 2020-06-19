Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що Володимир Зеленський може розпустити Верховну Раду та оголосити позачергові парламентські вибори.

Таку думку вона озвучила в ефірі 24 каналу та пояснила, що це станеться, якщо "слуги народу" не почнуть голосувати так, як треба президенту.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

"Я думаю, якщо ситуація не стабілізується, її можуть розпустити", – заявила Рудик.

За її словами, розпуск Верховної Ради може відбутись не раніше, ніж восени.

"Але я думаю, зараз у нас лишилося 2 робочих тижнів, саме пленарних. Я думаю, якщо в цей момент президент зрозуміє, що вже ситуація увійшла в клінч, то він зможе розпустити Раду", – розповіла голова партії "Голос".

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик на 24 каналі: