Украинский лидер поблагодарил всех американцев, чья сила превратилась в силу свободы. От всех украинцев он почтит мужество и самопожертвование вставших на защиту граждан США, продолжающих защищать свободу.

Кстати говоря Относительно сроков есть ответы, – Зеленский рассказал о важных решениях на Ставке

Ваша свобода устояла благодаря тем, кто за нее сражался. Наша свобода устоит благодаря тем, кто за нее сражается,

– заметил Зеленский.

Свобода – это не данность

Зеленский подчеркнул, что воины пожертвовали своей жизнью ради свободы. Следовательно, нужно понимать причину, почему мы живы и живем так, как нам нравится.

"Наша обязанность – научить детей, что свободу нельзя воспринимать как данность. Наша обязанность – научить их быть благодарными", – добавил глава государства.

Важно отметить каждого, кто отдал свою жизнь, защищая свободу и свободное знамя своей страны. Кроме того, обязательно помнить, какая цена была заплачена за то, чтобы сохранить свет свободы.

Обратите внимание! День памяти – национальный праздник США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах.

Свобода стоит благодаря тем, кто за нее сражается

В заключение президент заверил, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за "чрезвычайную поддержку, которая помогает бороться с российской тиранией.

Украинская победа, победа украинских воинов, сделает этот свет ярче. Американская свобода выстояла благодаря тем, кто за нее сражался. Украинская свобода устоит благодаря тем, кто за нее борется.