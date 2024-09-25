Президент Украины рассказал 25 сентября во время выступления в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН, что происходило в марте 2022 года.

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Что сказал Зеленский об "одном из самых страшных моментов войны"

Российские ракеты летали возле крупнейшего реактора в Европе, в Запорожье. Россияне создали это нападение так же как другие нападения, не думая о последствиях. Это были самые ужасные минуты в этой войне. Когда никто не знал, ударит ли Россия (по Запорожской АЭС – 24 Канал),

– сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Запорожская АЭС пока дальше остается оккупированной российскими войсками и находится под угрозой ядерного инцидента.

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Владимир Зеленский отметил, что Запорожская АЭС – это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире.

"Вот почему в представленной мной формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность... И я хочу напомнить именно о принятии резолюции о ядерной безопасности в Украине... Особенно опасным является контроль российских войск над Запорожской АЭС. Российские войска должны отдать контроль над этой станцией", – заверил президент.

Стоит заметить, что во время первого саммита мира обсуждали три вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность, гуманитарные вопросы.