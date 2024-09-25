Президент України розповів 25 вересня під час виступу у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН, що відбувалось у березні 2022 року.

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Що сказав Зеленський про "один з найстрашніших моментів війни"

Російські ракети літали біля найбільшого реактора у Європі, у Запоріжжі. Росіяни створили цей напад так само як інші напади, не думаючи про наслідки. Це були найбільш жахливі хвилини у цій війні. Коли ніхто не знав, чи вдарить Росія (по Запорізькій АЕС – 24 Канал),

– сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що Запорізька АЕС наразі далі залишається окупованою російськими військами та перебуває під загрозою ядерного інциденту.

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Володимир Зеленський зауважив, що Запорізька АЕС – це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і у світі.

"Ось чому в представленій мною формулі миру першим пунктом йде ядерна безпека… І я хочу нагадати саме про ухвалення резолюції про ядерну безпеку в Україні…Особливо небезпечним є контроль російських військ над Запорізькою АЕС. Російські війська повинні віддати контроль над цією станцією", – запевнив президент.

Варто зауважити, що під час першого саміту миру обговорювали три пункти формули миру: ядерну безпеку, продовольчу безпеку, гуманітарні питання.