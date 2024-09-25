Президент України на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив, що Путін, за даними нашої розвідки, планує атаку на ядерну енергетику України. Зокрема, щоб від'єднати наші АЕС від енергомережі.

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Що заявив Зеленський про використання супутників Заходу

Володимир Зеленський заявив, що Росія має супутників знімки нашої інфраструктури. Президент пояснив, що:

будь-який удар по ядерній інфраструктурі несе глобальний величезний ризик;

ядерні реактори повинні бути захищені.

За допомогою супутників інших країн, Росія отримує детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС. Будь-який удар дрона по критичному об'єкту енергосистеми може призвести до ядерної катастрофи. Це ніколи не має статися. І це частково залежить від вашого тиску на агресора,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що, якщо, не дай Боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній з наших АЕС, то радіація не поважає державних кордонів. Тоді, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки.