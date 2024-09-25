Президент Украины на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Путин, по данным нашей разведки, планирует атаку на ядерную энергетику Украины. В частности, чтобы отсоединить наши АЭС от энергосети.

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Что заявил Зеленский об использовании спутников Запада

Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет спутниковые снимки нашей инфраструктуры. Президент объяснил, что:

любой удар по ядерной инфраструктуре несет глобальный огромный риск;

ядерные реакторы должны быть защищены.

С помощью спутников других стран, Россия получает детальную информацию об инфраструктуре наших АЭС. Любой удар дрона по критическому объекту энергосистемы может привести к ядерной катастрофе. Это никогда не должно произойти. И это частично зависит от вашего давления на агрессора,

– заявил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что, если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, то радиация не уважает государственных границ. Тогда, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия.