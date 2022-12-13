Соответствующую информацию президент рассказал во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит 13 декабря в Париже. Речь Зеленского показали в телемарафоне "Единые новости".
примите во внимание Украине срочно нужен 1 миллиард долларов, чтобы пережить зиму, – Шмигаль
Что нужно Украине, чтобы пережить зиму со светом
Владимир Зеленский рассказал, что 1 ноября 2022 года президент Франции предложил организовать такой формат для помощи Украины.
Президент напомнил, что:
- России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления;
- Украина выстояла против сотен российских ударов по нашей энергетике, однако сейчас большинство наших электростанций повреждены или разрушены;
- один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных станций АЭС.
Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 миллиарда евро,
– заявил Зеленский.
По словам президента, прямо сейчас, ориентировочно в 10:50 13 декабря, 12 миллионов человек отключены от света. Кроме того, Украина каждый день ждет новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений.
Именно поэтому генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты.
Зеленский перечислил, что нужно Украине
Ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ей стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе,
– заявил президент Украины.
Владимир Зеленский сказал, что нашему государству нужно:
- несколько категорий оборудования: трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки;
- как минимум до завершения отопительного сезона – аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину. Объем – до 2 гигаватт. Для этого необходимо решение Евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность;
- направить спецмиссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона;
- из-за разрушения электростанций Украина использует больше газа, чем раньше – поэтому нужна поддержка для закупки ориентировочно 2 миллиардов кубометров газа.