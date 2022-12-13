Відповідну інформацію президент розповів під час виступу на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається 13 грудня в Парижі. Промову Зеленського показали в телемарафоні "Єдині новини".
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Володимир Зеленський розповів, що 1 листопада 2022 року президент Франції запропонував організувати такий формат для допомоги України.
Президент пригадав, що:
- Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи та всього демократичного спротиву;
- Україна вистояла проти сотень російських ударів по нашій енергетиці, проте зараз більшість наших електростанцій пошкоджені або зруйновані;
- один з російських ударів спровокував відключення всіх атомних станцій наших АЕС.
Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро,
– заявив Зеленський.