Відповідну інформацію президент розповів під час виступу на Міжнародній конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається 13 грудня в Парижі. Промову Зеленського показали в телемарафоні "Єдині новини".

Зауважте Україні терміново потрібен 1 мільярд доларів, щоб пережити зиму, – Шмигаль

Що потрібно Україні, щоб пережити зиму зі світлом

Володимир Зеленський розповів, що 1 листопада 2022 року президент Франції запропонував організувати такий формат для допомоги України.

Президент пригадав, що:

Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як нібито поразку Європи та всього демократичного спротиву;

Україна вистояла проти сотень російських ударів по нашій енергетиці, проте зараз більшість наших електростанцій пошкоджені або зруйновані;

один з російських ударів спровокував відключення всіх атомних станцій наших АЕС.

Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро,

– заявив Зеленський.