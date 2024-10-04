Помогли мотивировать тех, кто дает нам оружие: Зеленский встретился с бойцами Курской операции

Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Свою поездку президент начал встречи с военными, которые дерутся на Курщине, защищая украинские пограничные регионы и все наше государство.

Украинский лидер поблагодарил всех командиров, сержантов, солдат за Курскую операцию. Отметил, она сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки, передает 24 Канал.

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Зеленский встретился с воинами, которые участвуют в операции в Курской области

Президент рассказал, что 4 октября начал поездку в Сумскую область со встречи с нашими воинами – ребятами, которые бьются на Курщине, защищая наши приграничные регионы и все государство. Уточнил, 82-я бригада. Зеленский заслушал доклад командира и отметил бойцов.

Президент встретился с участниками Курской операции: смотрите видео

Украинский лидер поблагодарил военных за службу, защиту нашего государства, территориальной целостности и отметил, за те важные победы, которые ведут к одной большой и долгожданной.

Президент поблагодарил украинских защитников за Курскую операцию. Всех – и командиров, и сержантов, всех солдат. Заметил, знает, что не просто во время долгой войны, что надо мотивировать личный состав.

Но я хочу, чтобы вы знали, что мотивировать надо весь мир и убеждать, что украинцы могут быть крепче врага, и оно так и есть. И эта Курская операция очень сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки, оружие за рубежом. Поэтому это была новая волна, очень важна. И вы наверное даже не представляете до конца, какую помощь вы сделали именно для этого решения,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент подчеркнул, помним всех защитников, которых, к сожалению, уже с нами нет. Призвал почтить минутой молчания память погибших Героев.