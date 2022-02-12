Учения проходят на территории Каланчака и Новоалексеевки, сообщает 24 канал. Участие в процессе принимают нацгвардейцы, полицейские, спасатели и пограничники.

Заметьте Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе"

Зеленский заметил: "Не паникуем, а работаем".

Нардеп Галина Янченко обнародовала в сети эпическое видео с учений. Политик отметила, что уровень организации – колоссальный.

Убедилась сама, относительно реагирования на российские ДРГ и сепарню мы готовы,

– заявила Янченко.

Обучение МВД в Херсонской области: смотрите видео

Эпические учения возле Каланчака / "Новый визит"

Заметьте! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Детали учений