Навчання відбуваються на території Каланчака та Новоолексіївки, повідомляє 24 канал. Участь у процесі беруть нацгвардійці, поліцейські, рятувальники та прикордонники.

Зауважте Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ про "вторгнення Росії наступного тижня"

Зеленський зауважив: "не панікуємо, а працюємо".

Нардепка Галина Янченко оприлюднила у мережі епічне відео з навчань. Політикиня зауважила, що рівень організації – колосальний.

Переконалась сама, що до реагування на російські ДРГ і сєпарню ми готові,

– заявила Янченко.

Навчання МВС на Херсонщині: дивіться відео

Епічні навчання біля Каланчака / "Новый визит"

Зауважте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Деталі навчань