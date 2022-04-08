Зеленский начал встречу с фон дер Ляйен и Боррелем

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Чиновники приехали в Украину с визитом на фоне российской агрессии против нашей страны.

В Офисе Президента уже стартовала встреча Зеленского с Жозепом Боррелем и Урсулой фон дер Ляйен. Будет происходить она в узком кругу.

Важно Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и представитель ЕС Боррель посетили Бучу

Сообщается, что переговоры проводятся в узком кругу представителей – со временем Владимир Зеленский и представители ЕС сделают заявления и пообщаются со СМИ.

Ранее Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель побывали в Буче, где русские творили зверства с мирными жителями.

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