Сообщает 24 Канал со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии "РБК-Украина".

Смотрите также Россия и Украина работают над перечнем условий для перемирия, – Песков

Завершится ли война до июня 2026 года

Подоляк объяснил, что Зеленский не называл июнь 2026 года точным сроком завершения войны.

Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня,

– отметил Подоляк.

Речь идет о вторичных санкциях против определенного количества стран, которые фактически выступают финансовыми донорами, от которых Россия получает деньги на войну. Также речь идет о запретительных санкциях против нефтяного, ядерного и газового сектора страны-агрессора.

"И это все приведет к тому, что Россия просто не сможет финансировать на том уровне, на котором она сегодня финансирует, рекрутинг и милитарные производства. То есть у нее ключевые расходы идут на снаряды, то есть амуницию, на ракеты, дроны и рекрутинг. И соответственно Россия тратит ежегодно на эти цели порядка 150 – 170, ну может если брать местные бюджеты, 220 миллиардов евро/долларов. Соответственно Россия без такого запретительного типа санкций получает доходность от 450 до 550 миллиардов долларов/евро", – объяснил советник руководителя ОП.

По убеждению Подоляка, введение более жестких санкций против России способно в течение 8 – 12 месяцев существенно подорвать ее способность финансировать войну.

Он также отметил, что, по мнению Зеленского, до санкционного давления следует существенно нарастить удары по инфраструктуре страны-агрессора – это позволит значительно быстрее исчерпать ее ресурсы.

То есть президент говорит, что как минимум можем ожидать, если сегодня все же будет консенсусное решение по давлению на Россию, то как минимум можем ожидать, что есть дедлайн год, например, с точки зрения финансирования войны. Но еще раз подчеркиваю – это не конкретный срок. Это означает, что если только жесткие санкции ввести, то тогда Россия будет обнулена с финансовой точки зрения,

– добавил Подоляк.

По его мнению, применение дополнительных инструментов давления на Россию может изменить ход войны.