Обозреватель немецкого издания Bild предположил, что цифры – это географические координаты, указывающие на Добровеличковку в Кировоградской области.

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На свитере изображены числа 48.3794° (горизонтально) и 31.1656° (вертикально).

Это координаты поселка Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы,

– пишет обозреватель.

По его словам, этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны.

Географический центр Украины