Обозреватель немецкого издания Bild предположил, что цифры – это географические координаты, указывающие на Добровеличковку в Кировоградской области.
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Это координаты поселка Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы,
– пишет обозреватель.
По его словам, этим Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никаких изменений границ своей страны.
Географический центр Украины
- Если убить соответствующие координаты Google Maps: 48.3794° – северная широта. 31.1656° – восточная долгота, это действительно адрес Добровеличковки. Заметим, что эти два числа нужно ввести в окошко через запятую.
- С 2005 г. Добровеличковку фактически не считают географическим центром Украины, а геометрическим. Географический центр расположен в Черкасской области, в селе Марьяновка.