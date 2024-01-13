Оглядач німецького видання Bild припустив, що цифри – це географічні координати, які вказують на Добровеличківку в Кіровоградській області.
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Це координати селища Добровеличківка Кіровоградської області України. Там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року. У селі встановлено пам'ятний знак на місці, де сходяться українські паралелі й меридіани,
– пише оглядач.
За його словами, цим Зеленський сигналізує, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодної зміни меж своєї країни.
Географічний центр України
- Якщо вбити відповідні координати в Google Maps: 48.3794° – північна широта. 31.1656° – східна довгота, це дійсно адреса Добровеличківки. Зауважимо, що ці два числа потрібно ввести в віконце через кому.
- З 2005 року Добровеличківку фактично не вважають географічним центром України, а геометричним. Натомість географічний центр розташований на Черкащині, у селі Мар'янівка.