Соответствующий указ Зеленский подписал 13 апреля. Полный перечень награжденных защитников можно посмотреть на сайте Офиса Президента.
Интересно Эта война может завершиться только стратегическим поражением России, – Зеленский
Зеленский вручил госнаграды ряду бойцов
Президент отметил 281 украинского защитника и защитницу государственными наградами. 270 из них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцов наградили:
- орденами Богдана Хмельницкого,
- орденами "За мужество",
- орденами Даниила Галицкого,
- медалями "За военную службу Украине",
- медалями "Защитнику Отчизны",
- медалями "За спасенную жизнь".
Стоит посмотреть – в России еще большие потери: новые поразительные данные