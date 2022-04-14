Соответствующий указ Зеленский подписал 13 апреля. Полный перечень награжденных защитников можно посмотреть на сайте Офиса Президента .

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Зеленский вручил госнаграды ряду бойцов

Президент отметил 281 украинского защитника и защитницу государственными наградами. 270 из них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцов наградили:

орденами Богдана Хмельницкого,

орденами "За мужество",

орденами Даниила Галицкого,

медалями "За военную службу Украине",

медалями "Защитнику Отчизны",

медалями "За спасенную жизнь".