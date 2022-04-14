Соответствующий указ Зеленский подписал 13 апреля. Полный перечень награжденных защитников можно посмотреть на сайте Офиса Президента.

Интересно Эта война может завершиться только стратегическим поражением России, – Зеленский

Зеленский вручил госнаграды ряду бойцов

Президент отметил 281 украинского защитника и защитницу государственными наградами. 270 из них – военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцов наградили:

  • орденами Богдана Хмельницкого,
  • орденами "За мужество",
  • орденами Даниила Галицкого,
  • медалями "За военную службу Украине",
  • медалями "Защитнику Отчизны",
  • медалями "За спасенную жизнь".

Стоит посмотреть – в России еще большие потери: новые поразительные данные