Відповідний указ Зеленський підписав 13 квітня. Повний перелік нагороджених захисників можна переглянути на сайті Офісу Президента.

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Зеленський вручив держнагороди низці бійців

Президент відзначив 281 українського захисника та захисницю державними нагородами. 270 з них – військовослужбовці Збройних Сил України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійців нагородили:

  • орденами Богдана Хмельницького,
  • орденами "За мужність",
  • орденами Данила Галицького,
  • медалями "За військову службу Україні",
  • медалями "Захиснику Вітчизни",
  • медалями "За врятоване життя".

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