Відповідний указ Зеленський підписав 13 квітня. Повний перелік нагороджених захисників можна переглянути на сайті Офісу Президента.
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Зеленський вручив держнагороди низці бійців
Президент відзначив 281 українського захисника та захисницю державними нагородами. 270 з них – військовослужбовці Збройних Сил України.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійців нагородили:
- орденами Богдана Хмельницького,
- орденами "За мужність",
- орденами Данила Галицького,
- медалями "За військову службу Україні",
- медалями "Захиснику Вітчизни",
- медалями "За врятоване життя".
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