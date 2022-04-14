Відповідний указ Зеленський підписав 13 квітня. Повний перелік нагороджених захисників можна переглянути на сайті Офісу Президента.

Цікаво Ця війна може завершитися тільки стратегічною поразкою Росії, – Зеленський

Зеленський вручив держнагороди низці бійців

Президент відзначив 281 українського захисника та захисницю державними нагородами. 270 з них – військовослужбовці Збройних Сил України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійців нагородили:

орденами Богдана Хмельницького,

орденами "За мужність",

орденами Данила Галицького,

медалями "За військову службу Україні",

медалями "Захиснику Вітчизни",

медалями "За врятоване життя".

Варто подивитися – у Росії ще більші втрати: нові разючі дані