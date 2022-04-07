Об этом Владимир Зеленский сообщил в новом обращении относительно итогов 43-х суток войны. Соответствующее видео он опубликовал вечером 7 апреля, сообщает 24 канал.
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Зеленский наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины
Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно защищать территорию Украины. Особенно сейчас отражают наступление российских войск на Донбассе, где оккупанты активизируются и получают новые силы из России.
Владимир Зеленский заверил, что страна все видит, анализирует каждый шаг врага и будет жестко отвечать.
И уже – устойчивая традиция: перед записью этого обращения я подписал указы о награждении наших самых смелых воинов государственными наградами и званием Герой Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Награждены 344 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Еще пять военнослужащих стали сегодня Героями Украины.
В конце видео президент также поблагодарил за службу каждого защитника и защитницу.
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