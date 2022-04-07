Про це Володимир Зеленський повідомив у новому зверненні щодо підсумків 43-ї доби війни. Відповідне відео він опублікував ввечері 7 квітня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України

Збройні Сили України продовжують мужньо боронити територію України. Особливо зараз відбивають наступ російських військ на Донбасі, де окупанти активізуються й отримують нові сили з Росії.

Володимир Зеленський запевнив, що країна все бачить, аналізує кожен крок ворога та буде жорстко відповідати.

І вже – стійка традиція: перед записом цього звернення я підписав укази про відзначення наших найсміливіших воїнів державними нагородами та званнями Герой України,

– підкреслив Зеленський.

Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних Сил України. Ще п'ятеро військовослужбовців стали сьогодні Героями України.

Наприкінці відео президент також подякував за службу кожному захиснику та захисниці.

До теми – нічне звернення Зеленського за 7 квітня: дивіться відео