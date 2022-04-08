Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента. Зеленский вручил военным ВСУ орден "Золотая Звезда".
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Президент присвоил звание Героя Украины:
- Белоусу Павлу Витальевичу – мастер-сержанту;
- Ключке Александру Сергеевичу – старшему сержанту;
- Ляшенко Александру Юрьевичу – капитану;
- Шемету Александру Леонидовичу – подполковнику;
- Шогану Андрею Владимировичу – капитану.
Зеленский наградил военных "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
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