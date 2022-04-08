Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента. Зеленський вручив військовим ЗСУ орден "Золота Зірка"
До теми Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України
Президент присвоїв звання Героя України:
- Білоусу Павлу Віталійовичу – майстер-сержанту;
- Ключці Олександру Сергійовичу – старшому сержанту;
- Ляшенку Олександру Юрійовичу – капітану;
- Шемету Олександру Леонідовичу – підполковнику;
- Шогану Андрію Володимировичу – капітану.
Зеленський нагородив військових "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
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