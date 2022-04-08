Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента. Зеленський вручив військовим ЗСУ орден "Золота Зірка"

До теми Зеленський нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України

Президент присвоїв звання Героя України:

Білоусу Павлу Віталійовичу – майстер-сержанту;

Ключці Олександру Сергійовичу – старшому сержанту;

Ляшенку Олександру Юрійовичу – капітану;

Шемету Олександру Леонідовичу – підполковнику;

Шогану Андрію Володимировичу – капітану.

Зеленський нагородив військових "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

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