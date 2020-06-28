Потап получил звание "заслуженный артист", а Тина Кароль – орден княгини Ольги III степени. Орден "За мужество" III степени посмертно получил Дарвин Потуданський – полицейский, который погиб в Днепре во время задержания преступника. Кого еще отметил Зеленский ко Дню Конституции – читайте в материале 24 канала.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня ко Дню Конституции подписал указ о присвоении государственных наград – орденов и почетных званий – более 200 украинцев. Это экономисты, юристы, журналисты, художники, строители, артисты и так далее.

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А награды они получили "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

Несколько известных имен из списка награжденных

Ордена

Орден князя Ярослава Мудрого и II степени – Бобало Юрий, ректор Национального университета "Львовская политехника".

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени – Борзов Валерий, вице-президент НОК Украины, двукратный олимпийский чемпион, первый министр спорта Украины в 1990 – 1997 годах.

Такую же награду получил Мартыненко Александр – генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина".



Орден "За заслуги" I степени посмертно присвоили Несмиян Елене – главному продюсеру ТСН на "1 + 1". Она умерла в результате тяжелой болезни 19 июня 2020 года.

Орден "За заслуги" II степени получил Лукович Владимир, ветеран войны в Афганистане и АТО.

Орден "За заслуги" III степени – Билас Ярослав, глава ОО "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратимы едины" со Львова.

Такой же орден будет отныне у телеведущей и общественного деятеля Марии Ефросининой.



Орденом "За мужество" III степени посмертно наградили Дарвина Потуданского – полицейского из Днепропетровской области, который ценой собственной жизни задержал опасного преступника.



Орденом княгини Ольги II степени наградили Аллу Мазур – ведущую телевизионной службы новостей на "1 + 1".

Таким же орденом, но III степени – певиц Ирину Билык и Тину Кароль.