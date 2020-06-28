Потап отримав звання "заслужений артист", а Тіна Кароль – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Орден "За мужність" ІІІ ступеня посмертно отримав Дарвін Потуданський – правоохоронець, який загинув у Дніпрі під час затримання злочинця. Кого ще відзначив Зеленський до Дня Конституції – читайте у матеріалі 24 каналу.

Президент України Володимир Зеленський 27 червня до Дня Конституції підписав указ про присвоєння державних нагород – орденів та почесних звань – понад 200 українцям. Це економісти, юристи, журналісти, художники, будівельники, артисти тощо. Читайте також Врятував дітей ціною власного здоров'я: президент нагородив 17-річного курсанта А нагороди вони отримали "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю". Кілька відомих імен зі списку нагороджених Ордени Орден князя Ярослава Мудрого ІII ступеня – Бобало Юрій, ректор Національного університету "Львівська політехніка".

ІII ступеня – Бобало Юрій, ректор Національного університету "Львівська політехніка". Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня – Борзов Валерій, віцепрезидент НОК України, дворазовий олімпійський чемпіон, перший міністр спорту України в 1990 – 1997 роках.

Таку ж нагороду отримав Мартиненко Олександр – генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".



Орден "За заслуги" І ступеня посмертно присвоїли Несміян Олені – головній продюсерці ТСН на "1+1". Вона померла внаслідок тяжкої хвороби 19 червня 2020 року.

І ступеня посмертно присвоїли Несміян Олені – головній продюсерці ТСН на "1+1". Вона померла внаслідок тяжкої хвороби 19 червня 2020 року. Орден "За заслуги" ІІ ступеня отримав Лукович Володимир, ветеран війни в Афганістані та АТО.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня – Білас Ярослав, очільник ГО "Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів "Побратими об’єднані" зі Львова.

Такий же орден матиме відтепер телеведуча та громадська діячка Марія Єфросиніна.



Орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили Дарвіна Потуданського – правоохоронця з Дніпропетровської області, який ціною власного життя затримав небезпечного злочинця.



ІІІ ступеня посмертно нагородили Дарвіна Потуданського – правоохоронця з Дніпропетровської області, який ціною власного життя затримав небезпечного злочинця. Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагородили Аллу Мазур – ведучу телевізійної служби новин на "1+1".

ІІ ступеня нагородили Аллу Мазур – ведучу телевізійної служби новин на "1+1". Таким же орденом, але ІІІ ступеня – співачок Ірину Білик та Тіну Кароль. Почесні звання Народним артистом став український гуморист Олег Філімонов з Одеси, відомий також як ведучий популярного "Джентльмен-шоу".

став український гуморист Олег Філімонов з Одеси, відомий також як ведучий популярного "Джентльмен-шоу". Заслуженими артистами відтепер є співаки та композитори Арсен Мірзоян і Олексій Потапенко (Потап).

відтепер є співаки та композитори Арсен Мірзоян і Олексій Потапенко (Потап). Заслуженими діячами мистецтв України стали Наріман Алієв (режисер та сценарист, творець фільму "Додому") та Антоніо Лукіч (режисер фільму "Мої думки тихі"). Повний список нагороджених можна прочитати в указі Зеленського. День Конституції: маловідомі факти про Основний закон України – читайте у матеріалі 24 каналу.