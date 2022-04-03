Соответствующий указ появился на сайте президента Украины 2 апреля.

Важно Зеленский наградил еще 136 военных

Указом президент постановил наградить военных "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Украинским защитникам Зеленский предоставил следующие награды:

орден Богдана Хмельницкого ІІ степени;

орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени;

орден "За мужество" ІІ степени;

орден "За мужество" ІІІ степени;

медаль "За военную службу Украины";

медаль "Защитнику Отчизны".

Полный список украинских защитников, которые получили государственные награды, – смотрите по ссылке.

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