Відповідний указ з'явився на сайті президента України напередодні, 2 квітня.

Важливо Зеленський нагородив ще 136 військових

Указом президент постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Українським захисникам Зеленський надав такі нагороди:

орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня;

орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня;

орден "За мужність" ІІ ступеня;

орден "За мужність" ІІІ ступеня;

медаль "За військову службу Україні";

медаль "Захиснику Вітчизни".

Повний перелік українських захисників, які отримали державні нагороди, – дивіться за посиланням.

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