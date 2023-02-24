Президент отметил, что эти слова мы говорили каждый раз, отвечая на национальный лозунг "Слава Украине!". Мы вспоминаем о тех, благодаря кому наше государство живет. 24 Канал.

Важно Год боли, сожаления, веры и единства, – Зеленский показал трогательный ролик к годовщине вторжения

Поколение, борющееся за Украину

Эти лозунги – это тысячелетие нашей истории и годы нашей войны за независимость. Зеленский подчеркнул, что следует уважать поколение тех, кто крепко боролся, чтобы в свободной Украине развевался наш сине-желтый флаг, а также уважать поколение, которое сейчас борется за Украину.

Уважаем каждого, чтим каждую, кто стал воином для Украины, для нашего государства. Вспоминаем каждого и каждого, кто спасал украинцев. Помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь ради жизни Украины,

– подчеркнул президент.

Этим словам отвечают и будут соответствовать миллионы. Зеленский даже не сомневается в этом, потому что Украина и свобода сохранены. Это сделали Герои.



Награждение военных / Фото Офиса Президента

Обращение к украинскому воину

После года решающей войны за независимость президент обратился ко всем героям. В частности, к тем, кто присутствует на Софийской площади, и кто слышит это в разных уголках Украины. К тем, кто сражается и приближает нашу победу. К тем, кто помогает преодолевать испытания.

Я обращаюсь к тебе, украинский солдат! Я обращаюсь к тебе, спасителю украинцев! Я обращаюсь к тебе, помощнику государства!.. Я хочу сказать всем вам, кто дерется за Украину и кто живет Украиной... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами!

– подчеркнул президент.

Он добавил, пусть эта гордость идет по улицам и окопам. В то же время, пусть не забывает, сколько героев отдали жизнь за Украину и волю наших людей. Президент попросил всех почтить минутой молчания память каждого и каждого, кто погиб за наше государство.



Зеленский поблагодарил защитников / Фото Офиса Президента

Политик подчеркнул, что от украинского солдата каждый день зависит будущее всех нас.

"Именно от тебя, украинский воин! Самый главный наш человек. Который стоит и благодаря которому стоят миллионы украинцев. Которая выстоит и благодаря которой выстоит Украина! Благодаря которой будет вечно звучать: "Слава Украине!" - добавил президент.

Он поблагодарил всех, кто выдержал этот февраль и этот год, ведь это дает Украине несокрушимость.