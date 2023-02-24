Президент зазначив, що ці слова ми говорили щоразу, відповідаючи на національне гасло "Слава Україні!". Ми згадуємо про тих, завдяки кому наша держава живе, передає 24 Канал.

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Покоління, що бореться за Україну

Ці гасла – це тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Зеленський наголосив, що слід шанувати покоління тих, хто міцно боровся, аби у вільній Україні майорів наш синьо-жовтий прапор, а також шанувати покоління, яке зараз бореться за Україну.

Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного і кожну, хто рятував українців. Памʼятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя заради життя України,

– наголосив президент.

Цим словам відповідають і будуть відповідати мільйони. Зеленський навіть не сумнівається у цьому, бо Україну та волю збережено. Це зробили Герої.



Нагородження військових / Фото Офісу Президента

Звернення до українського воїна

Після року вирішальної війни за незалежність президент звернувся до всіх героїв. Зокрема, до тих, хто присутній на Софійській площі, і хто чує це у різних куточках України. До тих, хто воює та наближає нашу перемогу. До тих, хто допомагає долати випробування.

Я звертаюся до тебе, український солдате! Я звертаюся до тебе, рятівнику українців! Я звертаюся до тебе, помічнику держави!.. Я хочу сказати усім вам, хто бʼється за Україну і хто живе Україною... Я хочу сказати: я пишаюся вами! Ми всі, кожен і кожна, пишаємося вами!

– наголосив президент.

Він додав, нехай ця гордість йде вулицями і окопами. Водночас нехай не забуває, скільки героїв віддали життя за Україну та волю наших людей. Президент попросив усіх вшанувати хвилиною мовчання памʼять кожного і кожної, хто загинув за нашу державу.



Зеленський подякував захисникам / Фото Офісу Президента

Політик наголосив, що від українського солдата щодня залежить майбутнє всіх нас.

"Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть, і завдяки якій стоять мільйони українців. Яка вистоїть, і завдяки якій вистоїть Україна! Завдяки якій вічно лунатиме: "Слава Україні!" – додав президент.

Він подякував усім, хто витримав той лютий та цей рік, адже це дає Україні незламність.