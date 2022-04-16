Зеленский напомнил России, что Украина готова обменять Медведчука на военных

Украинские власти готовы обменять Виктора Медведчука на украинских военных, которые находятся в плену, однако ответа от россиян еще нет.

Такую информацию сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

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Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют,

– отметил Зеленский.

Напомним, что вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил об аресте кума Путина Виктора Медведчука. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Медведчука задержали на западной границе Украины.

Медведчук подозревается в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Отмечается, что до начала полномасштабной войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого скрылся сразу после начала боевых действий.

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