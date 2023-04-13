Указы украинского лидера были опубликованы на Сайте Офиса Президента. Луганскую ОВА возглавил Артем Лысогор. Сумскую ОВА – Владимир Артюх.

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Кабмин согласовал их назначение 11 апреля. Ранее Луганскую ОВА возглавлял Сергей Гайдай. Сумскую ОВА – Дмитрий Живицкий.

Что известно о новых головах ОВА

Артем Лысогор занимал должность начальника ГУНП в Житомирской области. Еще осенью 2021 года Лысогора отправили на Восток Украины, где он исполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции. Полномасштабную войну России с Украиной Лысогор застал в Счастье.

Кроме того, новый глава Луганской ОВА имеет орден "За мужество" III степени.

Владимир Артюх – кандидат военных наук – был советником начальника Винницкой областной военной администрации. Вооруженным Силам Украины он посвятил 37 лет. Служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. В 2022 году получил от Владимира Зеленского орден "За заслуги" I степени.