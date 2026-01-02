"Буданов не потеряется": военный предположил, чем он будет заниматься на должности главы ОПУ

Владимир Зеленский назначил новым главой Офиса Президента Украины Кирилла Буданова, возглавлявшего ГУР. Экс-глава ОПУ Андрей Ермак, в частности, принимал активное участие в мирных переговорах, поэтому Буданов должен был бы продолжить эту миссию.

В разговоре с 24 Каналом военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что новый глава ОПУ, вероятно, будет заниматься и переговорным треком. Однако надо дождаться того, когда сам Кирилл Буданов озвучит свое видение этого вопроса.

Чем будет заниматься Буданов на посту главы ОПУ?

Мусиенко отметил, что переговорный трек является одним из определяющих и важных для Украины сегодня. Буданов будет принимать определенное участие и в этом процессе.

Из того, что пока известно и о чем сказал президент Украины, поручено сформировать соответствующее видение, в частности, по важным аспектам национальной безопасности, обороны Украины в координации с секретарем СНБО. Это хорошее сочетание, потому что СНБО – тоже совещательный орган, в частности, президента Украины, который аккумулирует много данных, информации, фактажа,

– подчеркнул он.

Также Буданов, по его словам, займется формированием команды из тех, с кем будет считать нужным работать, исходя из тех задач, которые будут ставиться.

Кроме того, вряд ли такая яркая личность, как Кирилл Буданов, информационно потеряется, то есть что он будет работать, а мы не будем получать какую-то информацию. Думаю, это будет, и будем узнавать уже о дальнейших шагах,

– отметил он.

К тому же президент Украины анонсировал смену в руководстве Госпогранслужбы, которую последние 6 лет возглавляет Сергей Дейнеко. Зеленский во время совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко поручил ему подобрать кандидатуры на замену главы ГПСУ.

"Поэтому будут определенные кадровые изменения, и мы впоследствии узнаем, насколько они коснутся всех Сил обороны и безопасности", – подчеркнул военнослужащий.

Стоит знать. Владимир Зеленский отметил, что "решил изменить формат работы Министерства обороны Украины" и новым министром этого ведомства может стать Михаил Федоров, занимающий должности вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации. В то же время действующий министр обороны Денис Шмыгаль может возглавить другое направление в государственной работе.

Мусиенко обратил внимание на то, что Дейнеко находится на своей должности длительное время, поэтому в этой ситуации нет ничего удивительного, что люди меняются на должностях, тем более в условиях войны.

Это абсолютно нормальная история, особенно в демократических обществах. Например, в США должность директора ФБР нельзя занимать более, чем 2 срока – 10 лет, несмотря на все достижения,

– пояснил Александр Мусиенко.

Поэтому, добавил он, опыт других государств, которые имеют длительное развитие своей демократии, можно учитывать и Украине.

Что известно о назначении Кирилла Буданова главой ОПУ?